Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, dün sabah saatlerinde iki çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen Ö.K., yanlarından süratli geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı. Bu uyarıya öfkelenen sürücü, kısa bir süre ilerledikten sonra aracını geri çevirerek Ö.K.’nin yolunu kesti.

TARTIŞMA TOKATLA SONUÇLANDI

Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran Ö.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, Ö.K.’nin boğazını tuttu ve ardından çocukların gözü önünde tokat attı.

“KÜFÜR EDİYOR” SAVUNMASI

Saldırganın, çevredekilere ve basın mensuplarına, "Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" diyerek kendisini savunduğu görüldü. Olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Lüks cipin sürücüsünün 33 yaşındaki O.C. olduğu, yanında ise 17 yaşındaki kardeşi C.C. bulunduğu belirlendi. Her iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İfadeleri Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde alınan O.C. ve kardeşi C.C., işlemlerin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. O.C., adliye girişinde gazetecilerin “Neden yaptınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Küfür eden adamın ağzını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor."