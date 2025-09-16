Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, bir süre önce yaptığı açıklamalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak özür diledi. Özürün, "mutlak butlan" ifadesine yönelik olduğu belirtildi.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Telefon görüşmesinde Çetin, kullandığı ifadeden ötürü üzüntü duyduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu ise görüşme sırasında, “Aramanız ve sözleriniz kıymetli” şeklinde karşılık verdi.

NORMALLEŞME SÜRECİNE ELEŞTİRİ

Hikmet Çetin, ayrıca yaptığı görüşmede, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerin ardından başlayan “normalleşme” sürecine karşı olduğunu kendisine ilettiğini ifade etti.

KURULTAY DAVASI ERTELENDİ

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için açılan dava, tarafların dinlenmesinin ardından 24 Ekim Cuma gününe ertelendi.

ÇETİN NE DEMİŞTİ?

Hikmet Çetin, T24’ten Cansu Çamlıbel’e verdiği röportajda, "Kemal Bey'in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum. Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağı konusu üzerinde gereken ağırlıkta durmadı" ifadelerini kullanmıştı.