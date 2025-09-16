İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Borsa İstanbul’daki bazı pay piyasası işlemlerinde manipülasyon yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçu işlendiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, bu suçtan elde edilen gelirlerin borsa ve diğer yatırım araçları kullanılarak aklandığı iddiası gündeme geldi. Bu kapsamda, finansal danışman Işık Ökte ile Investco Holding yetkililerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

MASAK VE SPK RAPORLARI İNCELEMEDE

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), suçtan elde edilen gelire ilişkin hazırladığı raporlarda geçen kişi ve şirket isimleri soruşturma dosyasına dahil edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen 14 şüpheli, bu sabah gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.