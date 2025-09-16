İzmir Balçova'daki polis merkezine 8 Eylül'de düzenlenen saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu. Saldırıyı gerçekleştiren lise öğrencisi Eren Bigül’ün ifadesi soruşturma dosyasına girdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Bigül’ün ilk hedefinin karakol olmadığını söylediği öğrenildi. İfadesinde, "Bir an önce ahiret hayatına geçmek istiyordum" diyen Bigül, pişman olduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA DEAŞ İÇERİKLERİNE RASTLANDI

Yürütülen soruşturmada, saldırganın sosyal medya hesapları incelendi. İncelemelerde, DEAŞ terör örgütünün eylem ve propaganda içeriklerine ulaşıldı. Evde yapılan aramada, silahla eğitim görüntüleri ve bıçak koleksiyonuna dair kayıtların bulunduğu bildirildi.

"SİLAHLARA MERAKIM VARDI"

İfadesinde küçük yaşlardan beri silahlara ilgi duyduğunu belirten Bigül, "Silahla ilk temasım 7 yaşında oldu. Babamla havalı tüfekle şişelere ateş ettim. Daha sonra silah kursuna gittim, poligonda atış yaptım. Silahlara meraklıyım" dedi.

Ayrıca internetten DEAŞ eylemlerini izlediğini ve örgüt liderlerinden Ebubekir el-Bağdadi’nin konuşmalarını dinlediğini de ifade etti.

"FUAR YA DA BARA SALDIRIYI PLANLADIM"

Sorgusunda, saldırı öncesinde İzmir Fuarı ya da bir bara saldırı düzenlemeyi planladığını anlatan Bigül, son anda karar değiştirerek evine yakın olan karakolu hedef aldığını söyledi. Otomatik av tüfeği, mermiler ve el yapımı patlayıcıları saldırıdan önce hazırladığını belirtti.

EL YAPIMI PATLAYICI VE BIÇAKLA HAZIRLANDI

Bigül, patlayıcıları torpil ve çelik bilyelerle yaptığını, sustalı bıçak ve ilk yardım malzemelerini çantasına yerleştirdiğini ifade etti. Olay günü, "Babam uyanmasın diye evden çıktım. Apartmanda birkaç dakika bekledikten sonra geri dönmeyeceğimi anladım. Karakola gidip bahçedeki polis memurlarına ateş ettim" dedi. Çatışma sırasında el yapımı patlayıcıları da fırlattığını kaydetti.

"PİŞMANIM"

İfadesinin sonunda, çatışma sırasında vurulduğunu ve bilinçli ateş etmediğini ileri süren Bigül, "Pişmanım, söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.