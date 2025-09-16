Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Dışişleri teşkilatındaki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca başlatılan soruşturmada, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık arandıkları tespit edildi.

TANIK BEYANLARI DA DOSYADA

Şüpheliler hakkında, örgüt üyeliğine dair tanık beyanlarının da bulunduğu belirtildi. Soruşturmada, Dışişleri Bakanlığı’nda çalışırken örgütle irtibatı nedeniyle meslekten çıkarılan 6 kişi, halen kurumda görevde bulunan 8 kişi ile farklı bir kurumda çalışan 1 kişi yer alıyor.

4 İLDE OPERASYON SÜRÜYOR

Ankara merkezli 4 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonları devam ediyor.