Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Çanakkale/Ezine, Edirne/Enez, Hatay/Yayladağı ve Manisa/Şehzadeler’deki yangınlar tamamen söndürülürken, İzmir’in Buca ve Aliağa ilçelerinde yeni yangınlar başladı.

BUCA’DA MİNİBÜSTEN ORMANLIK ALANA

Buca’daki yangın, İzmir-Çeşme Otoyolu’nda seyir halindeki bir minibüste çıktı. Araçtan yükselen alevlerin ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 4 uçak ve 2 helikopter destek verdi. Havanın kararmasıyla müdahaleye karadan devam ediliyor.

Yangının yoğun dumanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı uçuşlarını olumsuz etkiledi. Gelen uçaklar bir süre Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’na yönlendirildi. Dumanın dağılmasının ardından seferler normale döndü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yangına neden oldukları değerlendirilen araç sürücüsü, aracın sahibi ve onarımını yapan egzoz ustasının gözaltına alındığını açıkladı.

ALİAĞA’DA ALEVLER SANAYİ BÖLGESİNE YAKLAŞTI

Aliağa’daki otluk ve makilik yangını, Çoraklar Mahallesi’ne kadar ilerledi. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ne sıçrama riskine karşı bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA YENİDEN ALEVLENME

Kahramanmaraş’ın Kavşut Mahallesi yakınlarında pazartesi günü başlayan yangın, kontrol altına alınmasına rağmen ilerleyen saatlerde tekrar alevlendi. Hava kararana kadar 4 helikopterin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

ÇANAKKALE’DE KABUS BİTTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’deki yangınların tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Yangınlarda 16 hava ve 489 kara aracıyla müdahale edildiğini belirten Yerlikaya, 2 bin 220 vatandaşın tahliye edildiğini, 139 kişinin yangından etkilendiğini, 4 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü açıkladı.