UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Feyenoord’u Kadıköy’de 5-2 yenerek toplamda 4-3’lük skorla üst tura yükseldi. Chobani Stadyumu’ndaki mücadelede sarı-lacivertlilere galibiyeti Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca getirdi.
İLK GOL KONUK EKİPTEN
-
dakikada Feyenoord öne geçti. İrfan Can Eğribayat’ın orta sahada topu elle alması sonucu kazanılan serbest vuruşta Hwang’ın ortasına iyi yükselen Watanabe, topu köşeden ağlara gönderdi.
FENERBAHÇE’DEN HIZLI CEVAP
-
dakikada Szymanski’nin köşe vuruşunda Archie Brown kafayla skoru eşitledi. 45+2’de Amrabat’ın uzun pasında En-Nesyri kafayla Jhon Duran’a indirdi, bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı ve Fenerbahçe’yi öne geçirdi.
FRED’DEN UZAK MESAFE GOLÜ
İkinci yarıda presle top kazanan Archie Brown, Fred’in önüne bıraktı. Fred, ceza sahası dışından sert vuruşla topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.
EN-NESYRI’DEN GEÇİŞ HÜCUMU GOLÜ
Savunmadan kapılan topta Archie Brown, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. En-Nesyri, tek vuruşla takımının dördüncü golünü kaydetti.
KONUK EKİP FARKI AZALTTI
Maçın son bölümlerinde Feyenoord, Watanabe ile ikinci golünü buldu. Ancak bu gol, skoru değiştirmeye yetmedi.
TALISCA NOKTAYI KOYDU
90+5’te topu kapan Anderson Talisca, ceza sahası dışından şık bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 5-2.
TURUN ADI FENERBAHÇE
Karşılaşma sonunda Fenerbahçe, toplamda 4-3’lük üstünlük sağlayarak bir üst tura yükseldi. Sarı-lacivertlilerin yeni rakibi, Benfica-Nice eşleşmesinin galibi olacak.