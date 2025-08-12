dakikada Szymanski’nin köşe vuruşunda Archie Brown kafayla skoru eşitledi. 45+2’de Amrabat’ın uzun pasında En-Nesyri kafayla Jhon Duran’a indirdi, bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı ve Fenerbahçe’yi öne geçirdi.