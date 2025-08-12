Hükümet, milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde zam teklifini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı için ilk 6 ayda yüzde 10, ikinci 6 ayda yüzde 6; 2027 yılı için ise iki dönem de yüzde 4 zam önerildiğini bildirdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın teklifi kabul etmediklerini açıkladı.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin zam teklifini duyurdu. Buna göre:

2026 yılının ilk 6 ayı: %10

2026 yılının ikinci 6 ayı: %6

2027 yılının ilk 6 ayı: %4

2027 yılının ikinci 6 ayı: %4

MEMUR-SEN: “TEKLİFİ REDDEDİYORUZ”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, zam teklifinin ardından yaptığı açıklamada, “Ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Bu teklifi reddediyoruz” dedi.

MEMURLARIN TALEBİ

Toplu sözleşme görüşmelerinde memur tarafı, yüzde 88 zam talep etmişti. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri, pazarlık sürecinde önemli rol oynuyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ

Merkez Bankası, bu yıl sonu için enflasyonu yüzde 24; 2026 yılı için yüzde 12; 2027 yıl sonu için ise yüzde 8 olarak açıklamıştı. Faiz indirimleriyle bu oranlarda düşüş beklendiği ifade edilmişti.

HAKEM HEYETİ SÜRECİ

Tarafların ağustos ayı sonuna kadar anlaşamaması hâlinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek. 11 üyeden oluşan heyetin vereceği karar kesin olup, itiraz edilemeyecek. Başvurudan sonraki 5 gün içinde karar açıklanacak ve bu karar toplu sözleşme hükmünde sayılacak.