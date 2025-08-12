23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde pazar günü yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin de önceden tahmin edildiğini söyledi. Show Haber’e konuşan Üşümezsoy, olası tehlikeli fay hatları ve İstanbul depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

SINDIRGI’DAKİ DEPREMİ ÖNCEDEN BİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı’daki depremle ilgili olarak, "Kırılmayan kesim Sındırgı’ydı. Orada olan deprem söz konusu oldu. O bölgede o fay tehlikesini yitirmiş gibi duruyor. Zaten başından beri söylediğim nokta. Ben burada Simav’daki depremlerden dolayı oluşan bir hikayeyi ortaya koymuştum" dedi.

MANİSA’DAKİ FAYI İŞARET ETTİ

Muhabirin, “Korkulacak fay var mı?” sorusuna cevap veren Üşümezsoy, "Manisa üzerinde Sipil Dağı'nın kuzey kenarında olan bir fay var ama tehlikeli mi değil mi bilemem" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA KIRILACAK FAY YOK

Beklenen İstanbul depremine ilişkin konuşan Üşümezsoy, "Bunu belki bin defa söyledim artık yoruldum o konuda. İstanbul’da kırılacak fay yok" şeklinde konuştu.

"100 YIL KIRILMAZ"

Türkiye’de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehrin İstanbul olduğunu belirten Üşümezsoy, "Bunları piyano kırılma hikayeleri var. O yüzden 100 yıl kırılmaz görünüyor" ifadelerini kullandı.