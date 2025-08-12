Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasının dördüncü dalgasında, aralarında kuyumcu ve belediye personelinin de yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı. İstanbul’da ise Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik reklam ihaleleri soruşturmasında 13 kişi gözaltına alınırken, bir şüpheli aranıyor.

ANTALYA’DA 4. DALGA OPERASYON

Antalya’da belediyeye yönelik ilk operasyon temmuz ayında düzenlenmişti. Bu operasyon kapsamında gözaltına alınan CHP’li Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış, kendisine rüşvet suçlaması yöneltilmişti. Bugün gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda ise kuyumcu ve belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

İBB’YE YENİ SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında bugüne kadar 7 operasyon yapıldı. Sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen son operasyonda, reklam ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 13’ü gözaltına alınırken, Özer Yıldız isimli şüphelinin firari olduğu bildirildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Taner Çetin’in, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren irtibatlı olduğu, İBB’de Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yaptığı ve Murat Ongun’a bağlı olduğu belirtildi. Açıklamada, Çetin’in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ettiği ifade edildi.

Savcılık açıklamasında ayrıca, Taner Çetin’in bu süreçte kamu zararına sebep olduğu, ihalelere fesat karıştırma, rüşvet, örgüt üyeliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla toplam 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve çalışanı hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.