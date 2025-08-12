Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gün içinde çıkan 55 orman yangınından 45’inin kontrol altına alındığını, kalan yangınlara müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Bakan Yumaklı, “Çanakkale Merkez ve Dardanos, Manisa Soma, Edirne Enez yangınlarına ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor” dedi.

Orman Genel Müdürlüğü, devam eden yangınlardan 10’unun 7’sinin enerjisinin düşürüldüğünü, 8 yangının orman dışı alanlarda başlayıp ormana sıçradığını açıkladı.

ÇANAKKALE’DE 2 BİN 90 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale’de Kepez beldesi Dardanos mevkiinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Güzelyalı Köyü, Çınarlı ve Erenköy’e sıçradı. Vali Ömer Toraman, riskli bölgelerdeki 2 bin 90 vatandaşın karadan ve denizden tahliye edildiğini, dumandan etkilenen 77 kişiye sağlık kuruluşlarında müdahale edildiğini açıkladı.

Bölgede 10 uçak, 9 helikopter, 75 arazöz, 35 itfaiye aracı, 10 dozer ve 760 personel görev yapıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dardanos’ta mahsur kalan 84 vatandaşın deniz araçlarıyla güvenli bölgelere nakledildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Çınarlı Köyü’nde mahsur kalan 348 kişinin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığını açıkladı.

MAHSUR KALAN EKİPLER KURTARILDI

Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Mücteba Bektaş ve ekibi, tahliye çalışmaları sırasında rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kaldı. Yaklaşık 1,5 saat mahsur kalan 5 kişilik ekip, Türk Silahlı Kuvvetleri ve TOMA’lar ile bölgeden çıkarıldı.

Orman işçileri, Güzelyalı Karanlık Liman’da yangın alanında kalan iki köpek yavrusu ve bir kaplumbağayı kurtardı.

MANİSA’DA 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Manisa’nın Soma, Şehzadeler ve Alaşehir ilçelerinde çıkan yangınlara çok sayıda hava aracı, iş makinesi ve ekip müdahale ediyor. Kozanlı Mahallesi tahliye edilirken, Vali Vahdettin Özkan, yangınla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

DİĞER İLLERDE SON DURUM