Soruşturmanın başladığı 19 Mart’tan bu yana yedinci operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde jandarma ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) reklam ihaleleriyle ilgili ikinci kez operasyon düzenledi.

FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

İddialara göre, reklam ihalelerinde yolsuzluk yapıldı. 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 13’ü yakalanırken, Özer Yıldız isimli bir kişinin firari olduğu bildirildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren irtibatlı olduğu belirtilen İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in, İmamoğlu’nun İBB Başkanı olmasının ardından Murat Ongun’a bağlı olarak görev yaptığı ve bu süreçte bazı yolsuzluklara karıştığı iddia edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etmiş, bu ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına sebep olmuştur. Çetin’in karıştığı ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı talimatı verilmiştir.”

SORUŞTURMADA SON DURUM

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 97 kişi tutuklandı. Ayrıca 206 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.