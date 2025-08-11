Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Ağustos dönemi için öğretmenlerin il içi sıraya bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, başvuruların 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındığını, atamaların ise 20 Mayıs’ta gerçekleştirildiğini hatırlattı.

İLK ETAP HAZİRAN’DA, İKİNCİ ETAP BUGÜN TAMAMLANDI

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, sıra tayin işlemlerinin ilk etabının 18 Haziran’da yapıldığı, ikinci etabın ise 11 Ağustos’ta tamamlandığı bildirildi.

SONUÇLAR İNTERNET ÜZERİNDEN ÖĞRENİLECEK

MEB, yer değiştirme sonuçlarının bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebileceğini açıkladı. Öğretmenler, sonuç sayfasından yeni görev yerlerini öğrenebilecek.