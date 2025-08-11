Fenerbahçe Kulübü, 2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda Galatasaray’ın lisanssız sporcu yarıştırdığı gerekçesiyle yaptığı itirazın Tahkim Kurulu tarafından kabul edildiğini duyurdu. Karar sonrası şampiyonluk kupası Galatasaray’dan alınıp Fenerbahçe’ye teslim edildi.

TAHKİM KURULU İTİRAZI KABUL ETTİ

Sarı-lacivertli kulüp, Açık Yaş Erkekler kategorisinde Galatasaray’ın kuralları ihlal ettiğini belirterek Tahkim Kurulu’na başvurmuştu. Kurul, Fenerbahçe’yi haklı buldu ve şampiyonluk kupasının Fenerbahçe’ye verilmesine hükmetti.

FENERBAHÇE’DEN RESMÎ AÇIKLAMA

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kupa, emeği ve mücadelesiyle hak edenin müzesinde: 2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası kulübümüze teslim edildi” ifadesi yer aldı.

Açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi:

“2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda lisanssız sporcu yarıştırarak açıkça kuralları ihlal eden Galatasaray Spor Kulübü’ne karşı yaptığımız itiraz, Tahkim Kurulu tarafından haklı bulunmuştur. Kupa, emeğin ve adaletin gerçek sahibi olan kulübümüze verilmiştir.”

“DÜRÜST REKABETİN KARŞILIĞI”

Fenerbahçe, kararın alın teri, emek ve dürüst rekabetin karşılığı olduğunu belirterek, “Sporun gerçek ruhu, kazanmak için her yol mübahtır anlayışı yerine etik ve ahlak değerlerini ön planda tutmakla güçlenir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 6 kupanın 5’ini kazanan sporcular tebrik edildi.