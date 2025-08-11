Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin terörden kurtulması için bir fırsatın ortaya çıktığını ve bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Hepimiz Türkiye'nin asli sahipleriyiz. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır." dedi. Ayrıca, kurulan komisyonun çalışmalarına her türlü desteği verdiklerini belirtti.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Toplantının ana gündem maddeleri arasında terörle mücadele, deprem sonrası kentsel dönüşüm, ekonomi, dış politika ve usulsüz diploma soruşturmaları gibi konular yer aldı.

EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKA AÇIKLAMALARI

Erdoğan, konuşmasında ekonomide yaşanan gelişmelere de değindi. Enflasyonun 14 aydır aralıksız düştüğünü, temel mallarda enflasyonun yüzde 20,7'ye indiğini söyledi. Kira artışlarındaki düşüşün başladığını ancak arzu edilen seviyede olmadığını vurguladı. Merkez Bankası rezervlerinin de hızla arttığını ve 169 milyar dolara ulaştığını dile getirdi.

Dış politika konusunda ise Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüşmesine atıfta bulunarak, Türkiye'nin Gazze'deki işgale karşı kararlı duruşunu vurguladığını belirtti. Netanyahu ve ekibinin siyasi ömrünü uzatmak için bölgeyi büyük felaketlere sürüklemesine izin verilmeyeceğini söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdıklarını da ekledi.

MUHALEFETE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Muhalefete yönelik sert eleştirilerde de bulunan Erdoğan, ana muhalefetin Türkiye ekonomisini baltalamaya çalıştığını iddia etti. Kamu işçileriyle yürütülen müzakerelerin olumlu sonuçlandığını belirterek, muhalefetin bu çabalarına rağmen başarı elde edildiğini ifade etti.

Erdoğan, Manavgat'taki rüşvet skandalı ve usulsüz diploma soruşturmalarına da değinerek, "Yüz binlerce gencimizin umutlarıyla, hayalleriyle, tertemiz duygularıyla oynadılar." ifadelerini kullandı. Bu iddiaların yalan olduğu ortaya çıkınca muhalefetin sessizliğe büründüğünü savundu.

YASA DIŞI SANAL BAHİS VE KUMARLA MÜCADELE

Sanal bahis ve kumarla mücadele konusuna da değinen Erdoğan, hükümet olarak bu sorunun üzerine kararlılıkla gittiklerini belirtti. Aileleri parçalayan bu soruna karşı kapsamlı bir eylem planı hazırlığında olduklarını dile getiren Erdoğan, "Daha fazla can yanmadan devlet, sivil toplum, siyaset el ele vererek bu illetin önünü kesmemiz gerekiyor." dedi. Dijital suçlarla ilgili atılan her adıma özgürlük bahanesiyle karşı çıkanların, en azından bu konuda aynı hataya düşmemesi temennisini dile getirdi.