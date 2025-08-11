Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ağabeyi Nazmi Şimşek’in vefat ettiğini duyurdu.

CENAZE VE TAZİYE PROGRAMI

Bakan Şimşek, ağabeyinin aynı zamanda ilkokul öğretmeni olduğunu belirterek, “Aile büyüğümüz, değerli ağabeyim, baba yarım, ilkokul öğretmenim Nazmi Şimşek, Hakk’ın rahmetine kavuştu” ifadelerini kullandı. Cenazenin bugün Yalova’da öğle namazının ardından defnedileceğini, Salı günü Batman’da, Çarşamba günü ise Ankara’da taziyelerin kabul edileceğini bildirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Törene, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Yalova Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü'nün yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Bakan Şimşek, Binali Yıldırım ile birlikte ağabeyinin tabutuna omuz verdi.

ŞİMŞEK, TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Nazmi Şimşek’in cenazesi, Çiftlikköy Yeni Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

Bakan Şimşek, daha sonra ise Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda kurulan taziye yerinde taziyeleri kabul etti.

TEŞEKKÜR MESAJI

Şimşek, bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkür ederek, “Bu acı günümüzde yanımızda olan, arayan, soran ve yazan herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.