Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Boşanma davalarında nafaka konusunun hassas bir başlık olduğunu vurgulayan Tunç, ömür boyu nafaka ödenmesine ilişkin yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını söyledi.

TOPLU ÖDEME SEÇENEĞİ GENİŞLETİLECEK

Tunç, “Kadınlarımızın mağdur edilmemesi önemli. Toptan ödemeye de karar verilebiliyor” ifadelerini kullandı. 1987 yılından itibaren Medeni Kanun’da süresiz nafaka talebine imkân tanındığını hatırlatan Bakan, dosya bazında değerlendirme yapılmasının gerekliliğini dile getirdi.

HAKKANİYET VURGUSU

Tunç, her iki tarafın da mağduriyet yaşamaması için nafaka belirlenirken hakkaniyetin esas alınacağını ifade etti. “Yargımız olayı hakkaniyetle sonuçlandırmalıdır. Hakkaniyetli çözüm için düzenlemeler yapacağız” dedi.

AİLE ARABULUCULUĞU GELİYOR

Yeni düzenleme kapsamında, aile arabuluculuğu sistemiyle anlaşmalı boşanmaların önü açılacak. Bu sayede boşanma davalarının daha hızlı sonuçlanması hedeflenirken, ihtilaflı konuların davaları ise ayrı olarak görülecek.