Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla–Fethiye mahalleri arasında başlayan orman yangınında, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem karadan müdahalede bulundu. Müdahaleler sırasında alevlerin arasında kalan 11 orman işçisi şehit oldu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya paylaşımında, “Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok. Seyitgazi’de çıkan orman yangınında, alevlerle mücadele ederken şehit düşen 11 kahraman orman emekçimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz” dedi. “Vatan toprağını, ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum” sözlerini ekledi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI VE YARALILAR

Bazı kaynaklara göre, alevlerin hızlı yön değiştirmesi sonucu orman işçileri mağaralarda korunaklı alanlara sığındı. 12 kişi burada kurtarıldı, yaralılardan bazıları elinden yaralanarak hastaneye sevk edildi.

BÖLGEDE MÜDAHALE VE TEDBİRLER

Olay yerinde çok sayıda helikopter, arazöz, TOMA ve iş makineleri görev yaptı. Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle yangının kontrolü zaman zaman zorlaşsa da ekiplerin koordineli çalışması dikkat çekti