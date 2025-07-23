İstanbul’da Afrika sıcakları etkisini sürdürürken, megakentte öğle saatlerinde gölgede 40 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar ölçüldü. Marmara Bölgesi’nde çok nadir görülen bu seviyeler, kentte yaşayanları zor durumda bıraktı. Meteoroloji verilerine göre, bu sıcak hava dalgası Türkiye genelinde temmuz ayının en yüksek değerlerine ulaştı.

NEM ARTIYOR, HAVA DAHA DA BUNALTICI

Akşam saatlerinde artması beklenen nem oranı, İstanbul’da hissedilen sıcaklığı daha da yükseltiyor. Uzmanlar, özellikle gece saatlerinde nem oranının %85’e kadar çıkabileceğini belirtiyor.

SICAKLIK CUMA DÜŞECEK, PAZAR ZİRVE YAPACAK

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, cuma günü İstanbul'da sıcaklığın 34 dereceye kadar düşeceğini, ancak pazar günü yeniden 38 dereceye ulaşacağını ifade etti. “Bu sıcakları ayın sonuna kadar çekeceğiz” diyen Çalışkan, özellikle Maslak ve Çekmeköy gibi bölgelerde gölgede 40 derece ölçüldüğünü belirtti.

ORMAN YANGINI RİSKİ ÇOK YÜKSEK

Üç günlük sıcaklık artışı, ülke genelinde orman yangını riskini de artırıyor. Düşük nem, yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar üçlüsü, özellikle ormanlık bölgelerde kritik bir tehlike oluşturuyor. AKOM tarafından yapılan açıklamada, bu günlerde açık alanlarda ateş yakılmaması ve mecbur kalmadıkça ormanlık alanlara girilmemesi çağrısı yapıldı.

UZMANLARDAN SAĞLIK UYARISI

Uzmanlar, saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş altında bulunulmaması gerektiğini hatırlatıyor. Kalp ve damar hastaları, yaşlılar, çocuklar ve hamilelerin bu dönemde açık havada uzun süre kalmaktan kaçınmaları tavsiye ediliyor.