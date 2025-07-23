Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Portekiz'de sürerken, Başkan Ali Koç, transfer sürecine doğrudan müdahil olmak üzere özel uçakla bu ülkeye gitti. Koç’un Portekiz’e gidiş amacının, teknik direktör Jose Mourinho ile transfer çalışmaları üzerine görüşmek olduğu öğrenildi.

TRANSFER GÜNDEMİ MASADA

Transfer operasyonunu Devin Özek ile birlikte yürüten Koç’un, son gelişmeleri Mourinho ile paylaşacağı belirtildi. Görüşmede, gündemdeki oyuncularla ilgili bilgi alışverişi yapılacak. Yeni sezon kadrosunun şekillenmesinde önemli rol oynayacak bu toplantının, transfer sürecinin hızlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

GÖNDERİLECEK OYUNCULAR DA GÜNDEMDE

Görüşmenin sadece yeni transferlerle sınırlı kalmayacağı bildirildi. Başkan Koç’un, takımda düşünülmeyen isimleri de Mourinho ile değerlendireceği ve bu oyunculara kulüp bulmaları yönünde çalışma başlatacağı ifade edildi. Fenerbahçe yönetimi, kadroyu hem güçlendirmeyi hem de ihtiyaç duyulmayan oyuncularla yolları ayırmayı hedefliyor.