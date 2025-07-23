BaşladıTicaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu bir belgeyi üye ülkelere gönderdiğini açıklamıştı. Bolat’a göre bu belgeyle birlikte, ilk defa vize alan kişilere sonraki başvurularında kademeli olarak 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vizeler verilmesi öngörülüyor.

Avrupa ülkeleri bu adımın ardından harekete geçerken, ilk resmi açıklama Bulgaristan’dan geldi.

BULGARİSTAN RESMEN DUYURDU

Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borşoş, hükümetin olağan oturumunun ardından yayımladığı video mesajda, “15 Temmuz tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına turist vizesi verme konusunda yeni bir düzenleme getirildiğini bildirmekten memnuniyet duyarım” dedi.

Borşoş, yeni uygulamayla artık sadece 3 ve 6 aylık değil, aynı zamanda 1, 3 ve 5 yıllık vizelerin de verilebileceğini belirtti.

VİZE ALIMINDA ŞARTLAR

Uzun süreli vize alabilmek için geçmiş vize başvurularında herhangi bir ihlal olmaması gerektiğini aktaran Borşoş, “Yeni uygulama, vize verilmesini tamamen kolaylaştıracak bir gelişmedir” ifadesini kullandı. Turizm alanında Türkiye ile vize düzenlemelerinin son derece önemli olduğunun altını çizen Borşoş, vize süresi ve ülkede kalış sürelerinin daha hızlı düzenlenebileceğini söyledi.

TÜRK TURİST SAYISINDA YÜZDE 60 ARTIŞ

Borşoş ayrıca, 2025 yılının ilk yarısında Bulgaristan'a Türkiye'den gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış kaydedildiğini açıkladı. Bu artışı “etkileyici” olarak nitelendiren Borşoş, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin hızla geliştiğini sözlerine ekledi.