ABD'nin Kaliforniya eyaletinde El Dorado bölgesi yetkililerinin yaptığı açıklamada, Lake Tahoe sakini olan hastanın evde tedavi edildiği ve durumunun sağlık görevlileri tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Hastanın kimliği ve sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

“BİREYLERİN VE HAYVANLARIN KORUNMASI GEREKİYOR”

El Dorado İlçesi geçici halk sağlığı müdürü Kyle Fliflet, Kaliforniya’nın pek çok bölgesinde, özellikle yüksek rakımlı alanlarda veba bakterisinin doğal olarak bulunduğunu ifade etti. Fliflet, “Özellikle yabani kemirgenlerin bulunduğu bölgelerde yürüyüş, kamp ve doğa aktiviteleri sırasında bireylerin ve evcil hayvanların korunması büyük önem taşıyor” dedi.

ABD’DE HER YIL ORTALAMA 7 VAKA GÖRÜLÜYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre, ülkede her yıl ortalama 7 veba vakası bildiriliyor. Enfeksiyonun kaynağı çoğunlukla Yersinia pestis adlı bakteri olup, enfekte pire ısırıkları ya da bakteri taşıyan hayvanlarla doğrudan temas yoluyla bulaşıyor. Belirtiler genellikle maruziyetten sonraki iki hafta içinde ortaya çıkıyor ve ateş, halsizlik, mide bulantısı ile şişmiş lenf düğümleri şeklinde kendini gösteriyor. Veba erken teşhis edildiğinde antibiyotik tedavisiyle etkili biçimde kontrol altına alınabiliyor.

TAHOE HAVZASI’NDA KEMİRGENLER İZLENİYOR

Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı, bölgedeki kemirgen popülasyonunu düzenli olarak izlediğini bildirdi. 2025 yılı içinde Tahoe Havzası'nda dört kemirgende veba bakterisine rastlandı. 2021 ile 2024 yılları arasında ise toplam 41 kemirgende pozitif bulguya ulaşıldı. Yetkililer, bölgede insanlarda görülen son veba vakasının 2020 yılında South Lake Tahoe'da, bir önceki vakanın ise 2015'te Yosemite Ulusal Parkı’nda kaydedildiğini açıkladı.

VEBA HASTALIĞI HAKKINDA

Veba, Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu akut, bulaşıcı bir hastalık olarak tanımlanıyor. En yaygın türü olan hıyarcıklı veba (bubonik veba), lenf düğümlerinde şişme ve hassasiyetle kendini gösteriyor. Nadir görülen ve en ölümcül türü pnömonik veba ise akciğerleri etkileyerek insandan insana geçebiliyor. Septisemik veba türünde ise bakteri doğrudan kan dolaşımına girerek çoğalıyor. Hastalık günümüzde en çok Afrika, Asya ve Amerika kıtalarının belirli bölgelerinde görülüyor.