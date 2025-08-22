Yeni eğitim-öğretim yılı kayıt döneminin başlamasıyla birlikte birçok veli, sosyal medya hesaplarında devlet okullarında kayıt sırasında “bağış” adı altında para talep edildiğini dile getirdi. Paylaşımlarda, velilerden istenen ücretlerin 500 TL ile 20 bin TL arasında değiştiği belirtildi.

Bir veli, “Ben kaydettim, 500 TL istediler ama vermedim” ifadesini kullanırken; başka bir veli ise “Bizimkinden 5 bin istemişler, müdürle konuşunca tavırları değişti” dedi. Bir başka paylaşımda ise, “Okuldaki kadından 20 bin TL istemişler” şeklinde iddialar yer aldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: “KAYIT ÜCRETİ ALINAMAZ”

Milli Eğitim Bakanı, daha önce yaptığı açıklamalarda, “Devlet okullarında kayıt ücreti alınamaz. Bağış gönüllülük esasına dayanır” ifadelerini kullanmıştı. Ancak sahadan gelen şikayetler, bu uyarıların uygulamada tam olarak karşılık bulmadığını ortaya koydu.

EĞİTİMCİLERDEN HATIRLATMA: EĞİTİM ÜCRETSİZ OLMALI

Eğitimciler, devlet okullarında eğitimin ücretsiz olduğunu hatırlatarak kayıt sırasında herhangi bir ücret talep edilmesinin yasal olmadığını vurguladı. Zorla alınan bağışların hem aileleri maddi olarak zor durumda bıraktığı hem de çocukların eğitim hakkını zedelediği ifade edildi.