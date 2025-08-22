Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, beraberindeki heyetle birlikte Baykar’ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezini ziyaret etti. Ziyarete ilişkin bilgi, şirketin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

BAYKAR’DAN AÇIKLAMA

Ziyarete dair açıklamada, “Japonya Savunma Bakanı Sayın Nakatani Gen ve beraberindeki heyet Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk” ifadelerine yer verildi.

SELÇUK VE HALUK BAYRAKTAR BİLGİLENDİRME YAPTI

Ziyarette Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdür Haluk Bayraktar, Nakatani Gen ve heyetine şirketin projeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DA ZİYARETTEYDİ

Japon heyetin ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı. Görüşmelerin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

750 MİLYON DOLARLIK İHA ALIMI YAPABİLİRLER

Mainichi Shimbun gazetesinde yer alan habere göre, Japon Öz Savunma Kuvvetleri, Türk yapımı Bayraktar TB2 ile İsrail üretimi Heron-2 insansız hava araçlarını paralel olarak test etti. Haberde, Bayraktar TB2’nin özellikle düşük operasyonel maliyeti, çevik yapısı ve savaş alanlarındaki başarısı ile ön plana çıktığı belirtildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, TB2’yi resmi olarak envantere eklemeyi değerlendiriyor. TB2’nin Ukrayna’daki savaşta sağladığı taktik başarılar da bu değerlendirmede etkili oldu.

670 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE, 650 MİLYON DOLARLIK İHALE

Japonya, 2026 mali yılı bütçesinde insansız hava araçları için 100 milyar yen (yaklaşık 670 milyon dolar) kaynak ayırdı. Bu bütçe içinde Bayraktar TB2’nin alımına yönelik 650 milyon dolarlık ihale dikkat çekti.

YERLİ ÜRETİM DE GÜNDEMDE

Haberde, Japonya'nın uzun vadede yerli İHA üretimine geçmeyi planladığı ancak bu süreçte yurt dışından alımların süreceği aktarıldı. Kaynaklara göre, yerli üretimin teşvik edilmesi için tedarik zincirlerine yönelik stratejik bir plan hazırlanacak.

GELİŞMİŞ TB2T AI DİKKAT ÇEKTİ

Baykar, TB2 İHA’sının yeni nesil versiyonu olan TB2T AI’yı da tanıttı. Yapay zekâ destekli bu model, turbo motoru sayesinde 30.000 feet üzerine çıkarak irtifa rekoru kırdı. TB2T AI, Keşan’daki testlerde 30.318 feet yüksekliğe ulaştı. Bu, önceki modelin 16.000 feet olan operasyonel irtifasının neredeyse iki katı.

STM KAMİKAZE İHA'LARA DA İLGİ VAR

Bayraktar dışında STM tarafından üretilen kamikaze İHA’lara da Japonya’nın ilgi gösterdiği ifade edildi. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Japonya Kargu'yu talep etti. Kargu’yu Japonya’daki fuarlarda defalarca sergiledik” dedi. Kargu İHA'nın hem testlerde hem sahada performansını kanıtladığı vurgulandı.