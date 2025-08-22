Sağlık Bakanlığı, 81 ildeki kamu hastanelerine gönderdiği talimatla mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Bakanlık açıklamasına göre, ameliyathane ve endoskopi birimlerinin hizmet saatleri hafta içi akşam 22.00’ye kadar uzatıldı. Hafta sonları da 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verilmeye devam edilecek.

BAZI MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

Yeni uygulama, bazı meslek örgütleri ve sağlık çalışanlarının tepkisine neden oldu. İstanbul Tabip Odası, düzenlemenin hekim ve sağlık personelinin iş yükünü artıracağına dikkat çekerek, uygulamanın gözden geçirilmesini talep etti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin ardından Sağlık Bakanlığı, kamuoyunda yer alan haber ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bakanlığımızın şu anki uygulamalar ve mevzuata aykırı bir yazısı veya genelgesi bulunmamaktadır. 04.08.2025 tarihinde kurumlara sadece bir hatırlatma yazısı gönderilmiştir” denildi.

NÖBET VE VARDİYA SİSTEMİ VURGUSU

Bakanlık açıklamasında, sağlık hizmetlerinin 24 saat kesintisiz sürdürüldüğü hatırlatılarak, nöbet, vardiyalı ve mesai kaydırmalı çalışmanın mevcut mevzuat doğrultusunda uygulandığı belirtildi. Açıklamada, “Sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi amacıyla mesai kaydırma uygulanabilmektedir” ifadelerine yer verildi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI MAĞDUR EDİLMEYECEK"

Açıklamanın devamında, “Mesai dışı ve kaydırmalı çalışmalarda, personelin planlaması mevzuata uygun şekilde yapılacaktır. Amaç, vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasiteyi verimli kullanmaktır. Hiçbir sağlık çalışanımızın mağdur edilmesine izin verilmeyecektir” denildi.