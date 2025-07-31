İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, 31 Temmuz 2025 itibarıyla İstinye–Çubuklu Arabalı Vapur Hattı’nı kaldırma kararına karşı, Beykoz Muhtarlar Derneği öncülüğünde düzenlenen protesto eyleminde, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bir araya geldi.

Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı ve Öğümce Mahallesi Muhtarı Cengizhan Turaman, 45 mahalle muhtarı ve çeşitli dernek başkanları adına yaptığı açıklamada, hattın 2017’den bu yana hem Beykoz’a hem de İstanbul genelinde ulaşım hizmeti sunduğunu belirtti. Turaman, “Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sesleniyorum; Verdikleri karardan bir an önce dönmeleri gerekiyor. Bugün İGDAŞ binamız Beykoz'dan taşındı, arabalı vapurumuz Beykoz'dan gidiyor, hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Biz üvey evlat mıyız?” dedi.

SARIYER DE KARARA KARŞI

Sarıyer Muhtarlar Derneği Başkanı ve Emirgan Mahallesi Muhtarı Muharrem Yavuz da protestoya katılarak, hattın kaldırılmasının Sarıyerliler açısından da büyük bir kayıp olacağını söyledi. Yavuz, “Kaldırılmasını kesinlikle yanlış buluyoruz. Sonuçta bu araçların hepsi tekrar İstanbul trafiğine girecek. İstanbul trafiğini bir nebze de olsa rahatlatıyordu. Bu ciddi bir hizmetti.” sözlerini kullandı. Ayrıca olası bir depremde köprülerin zarar görmesi halinde yardım araçlarının geçişi için hattın önemine dikkat çekti.

VATANDAŞLARDAN DA TEPKİ

Vapurdan aracıyla inen vatandaşlardan Nizamettin Temiz, hattı düzenli olarak kullandığını belirterek, “Sonuçta insanlar kullanıyor. İstanbul trafiğinde bu opsiyonu kaldırmak iyi bir şey değil.” dedi.

Şahika Ertan ise tepkisini “Çok kızıyoruz, herkesi köprüye mecbur etmek istiyorlar. Boğaz halkına çok büyük bir ihanettir bu.” sözleriyle dile getirdi.

Bir diğer vatandaş Muharrem Terzi de “Özellikle sabah çok ihtiyacımız vardı, işimizi çok görüyordu. İyi olmadı.” dedi.

YENİ UYGULAMA: DENİZ DOLMUŞ

İBB Şehir Hatları tarafından 5 Temmuz’da yapılan açıklamada, arabalı vapur hattının 31 Temmuz’dan itibaren hizmet vermeyeceği, aynı güzergahta yalnızca yolcu taşımacılığına özel deniz dolmuş seferlerinin başlayacağı belirtilmişti. Protestocular, bu değişikliğin yetersiz olacağını savunarak, arabalı vapur seferlerinin devamını talep etti.