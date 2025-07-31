Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Victor Osimhen ile yeniden anlaşma sağladı. Kulüp, Nijeryalı santrforun bonservisini Napoli kulübünden 75 milyon euro karşılığında aldı. Bu meblağın 40 milyon euro’su peşin, geri kalan 35 milyon euro’nun ise 2026 yılı sonuna kadar ödeneceği açıklandı.

İSTANBUL’A GELDİ, TARAFTARLA BULUŞTU

Osimhen’i taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Havalimanında sarı kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan yıldız futbolcu, kendisini bekleyen kalabalığa üçlü çektirdi. Açıklamalarda bulunan Osimhen, "Sevdiğim yere geri geldim" ifadelerini kullandı.

UÇUŞ CANLI YAYINDA TAKİP EDİLDİ

Galatasaray Youtube kanalında yayınlanan uçak takip yayını, büyük ilgi gördü. Yayın, 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Kulüp, sosyal medya hesaplarından "Hazır mıyız?" notuyla Osimhen paylaşımı yaptı.

DEV MAAŞ ANLAŞMASI

Yapılan anlaşmaya göre Victor Osimhen, Galatasaray’dan yıllık 16 milyon euro maaş alacak. Transferin sağlık kontrolü süreci perşembe günü tamamlanacak.

GERİDE BIRAKTIĞI SEZON

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı forma ile 41 resmî müsabakaya çıkan Osimhen, 37 gol atıp 8 asist yaptı. Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi hâline gelen golcü oyuncu, yeni sözleşmesiyle Galatasaray kariyerine resmî olarak devam edecek.