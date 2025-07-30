İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Üniversitesi tarafından 18 Mart’ta alınan lisans diploması iptali kararına karşı açtığı yürütmenin durdurulması davasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 25 Temmuz'da verdiği kararla yürütmenin durdurulması talebini reddetti.

MAHKEME BELGELERİ İSTEDİ

İmamoğlu’nun avukatları, 6 Mayıs’ta İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne başvurarak iptal kararına itiraz etmişti. Mahkeme, 20 Mayıs’ta verdiği ara kararda, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu ile Rektörlükten iptale ilişkin karar ve ilgili mevzuata dair 23 ayrı dosyanın gönderilmesini talep etti. Ayrıca, üniversiteden iptale gerekçe gösterilen "yokluk ve açık hata hali"nin hangi yönleriyle oluştuğunun detaylı açıklanmasını da istedi.

“ŞARTLAR GERÇEKLEŞMEDİ” DENİLDİ

Üniversitenin belgeleri iletmesinin ardından mahkeme, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca yürütmenin durdurulmasına yönelik şartların sağlanmadığına hükmetti. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında, yürütmenin durdurulabilmesi için idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğması ve işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Dava dosyasının incelenmesinde, bu iki şartın birlikte gerçekleşmediği anlaşılmıştır.”

NÖBETÇİ MAHKEME TARAFINDAN KARARLAŞTIRILDI

Ret kararı, İstanbul 5. İdare Mahkemesi nöbetçi başkan ve üyeleri tarafından alındı. Mahkeme, tarafların karara 7 gün içerisinde itiraz edebileceğini de belirtti.

Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik “yoksuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart’tan beri tutuklu bulunuyor.