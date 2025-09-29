İstanbul’da haftanın ilk iş gününde yağışlı hava nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Gece başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini artıran yağmur, sürücülerin kontrollü ilerlemesine neden oldu. Meydana gelen kazalar ulaşımda aksamalara yol açtı.

ANADOLU YAKASI'NDA YOĞUNLUK ARTTI

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Pendik’ten başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar sürdü. TEM Otoyolu’nun Sultanbeyli-Çamlıca gişeleri arasında ve ters yöndeki bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi. Elmalı-Ümraniye yönünde meydana gelen kaza sonrası bir şeridin kapanması, trafiği daha da ağırlaştırdı. Şile Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun FSM Köprüsü bağlantısında da yoğunluk yaşandı.

KÖPRÜLERDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Köprü geçişlerinde de trafik akışı büyük ölçüde yavaşladı. 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde Uzunçayır’dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı’ndan itibaren trafik durma noktasına geldi.

AVRUPA YAKASI'NDA DA YOĞUNLUK YÜZDE 80

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü’nden başlayan yoğunluk, Haliç Köprüsü girişine kadar devam etti. TEM Otoyolu'nun Esenyurt, Bahçeşehir ve Mahmutbey kesimlerinde, ayrıca Basın Ekspres Caddesi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

TOPLU ULAŞIMDA DA YOĞUNLUK

Toplu ulaşımda da benzer bir yoğunluk görüldü. Sabah saatlerinde iş ve okul yolculuğu nedeniyle metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray duraklarında kalabalık oluştu. Özellikle Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma noktalarında yolcular araçlara binmekte zorlandı.

İBB VERİLERİ YOĞUNLUĞU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

İBB Cep Trafik verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda yüzde 80, Anadolu Yakası’nda yüzde 90 olarak ölçüldü. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 85’e ulaştı.