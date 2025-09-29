Yazar, şair ve düşünce insanı Yavuz Bülent Bakiler (89), hayatını kaybetti. Bakiler ile ilgili haberi İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gül, "Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik, bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma, gözlerin İstanbul oluyor birden. Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." Dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'e Allah'tan rahmet diledi.

Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından paylaşılan taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."

AZERBAYCAN TÜRKÜ BİR AİLENİN İNCE RUHLU ŞAİRİ

Aslen Azerbaycan Türkü olan Yavuz Bülent Bakiler'in aile büyükleri Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden Sivas'a göçmüştü. Yavuz Bülent Bakiler de 23 Nisan 1936 tarihinde Sivas'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya'da tamamlayan Bakiler, 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığında raportör olarak çalışırken çeşitli kültür programları hazırladı ve sundu. 1969-75 yılları arasında Sivas'ta avukatlık yaptı. İl Başkanlığı görevinde bulunduğu Adalet Partisi'nden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterildi. 1975-1976 yılları arasında Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında hukuk müşavirliği yaptıktan ve 1976-1979 yılları arasında Ankara Televizyonu'nda çalıştı. 1979-1980 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirildi. 12 Eylül Darbesi'nin ardından müşavir kadrosuna atandı ve 1992'ye kadar bu bakanlıktaki hizmetini sürdürdü. İki yıl da Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptıktan sonra 1994 yılında emekli oldu. Liseden mezun olduğu 1953 yılında Türk Sanatı dergisinde çıkan ilk şiirinin ardından şiirleri mahallî dergi ve gazetelerde yayımlandı. İsmi, Hisar dergisi şairleri arasında yer aldı. Uzun süre Tercüman ve Türkiye gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

SEVEREK YAZDI SEVEREK OKUNDU

Yalnızlık, (1962), Duvak, (1971), Seninle, (1986), Harman, (2003), Bir Gün Baksam ki Gelmişsin, Gözlerin İstanbul oluyor birden şiir kitaplarını çıkartan Bakiler, gezi notlarından oluşan Üsküp'ten Kosova'ya (1979) ve Türkistan Türkistan (1986) kitaplarını yazdı. Oldukça üretken bir yazar olan Yavuz Bülent Bakiler, Şiirimizde Ana (1976), Tabuları Yıkmak, Sivas'a Şiir (1973), Âşık Veysel (1986), Elçibey, Mehmet Akif'te Çağdaş Türkiye İdeali (1990), Sözün Doğrusu 1-2 (2002), Sevgi Mektupları, Gidenlerin Ardından ve Arif Nihat Asya İhtişamı incelemelerini okuyucularla buluşturdu. Yavuz Bülent Bakileri'in Unutamadıklarım, Gönlümdekiler ve Ötekiler ve Hatırladıklarım adlı üç tane de anılarını yazdığı kitabı bulunuyordu.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜNÜ KAZANMIŞTI

Oldukça üretken bir şair ve yazar olan Yavuz Bülent Bakiler, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü kazanmıştı. Bakiler ayrıca 2022 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından üstün hizmet ödülüne layık görüldü. Ayşe Bakiler ile evli olan Yavuz Bülent Bakiler'in 2 çocuğu vardı.