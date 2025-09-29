Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, personel alım sürecine ilişkin detayları duyurdu. Bakan, 37 bin kişilik personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişinin istihdam edildiğini, şimdi ise ikinci aşamanın başladığını söyledi.

İKİNCİ AŞAMADA 18 BİN KİŞİLİK ALIM

Memişoğlu, toplamda 18 bin yeni personel alınacağını ifade ederek, bunların 15 bin 247’sinin sözleşmeli, 2 bin 753’ünün ise sürekli işçi olacağını belirtti.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Sözleşmeli personel için başvuruların, ÖSYM’nin resmî internet sitesinde yayımlanacak kılavuz aracılığıyla yapılacağı açıklandı. Sürekli işçi alımına ilişkin ilanların ise önümüzdeki günlerde İŞKUR üzerinden yayımlanacağı bildirildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU’NDAN MESAJ

Sağlık Bakanı Memişoğlu paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.