Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, krema ve kaymak üretiminin yanı sıra bu ürünlerin ambalaj ve etiket bilgilerine dair ayrıntılı hükümler içeriyor.

SADECE BELİRLİ SÜT TÜRLERİ KULLANILABİLECEK

Tebliğe göre, ürünler yalnızca inek, koyun, keçi veya manda sütünden elde edilecek. Fermente ya da ekşi krema üretiminde kullanılan laktik asit bakterilerinin son tüketim tarihine kadar canlı ve aktif olması zorunlu olacak.

Coğrafi işaretli ürünler ise ilgili tescil belgelerinde belirtilen özelliklere göre piyasaya arz edilebilecek. Bu kapsamda gıda mevzuatına aykırı uygulamalara izin verilmeyecek.

HAYVANSAL VE BİTKİSEL YAĞ KATILAMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre, ürünlerde süt yağı dışında başka hiçbir hayvansal veya bitkisel yağ bulunamayacak. Ayrıca süt proteini haricinde başka proteinler de eklenemeyecek. Çeşnili işlem görmüş kremalarda taklit ve tağşişe neden olabilecek çeşni maddeleri ile kaymak ürünlerinde doğrudan çeşni maddesi kullanımı yasaklandı.

"KREMA" İFADESİNE KISITLAMA GETİRİLDİ

Tebliğ dışındaki ürünlerin etiket, reklam ve tanıtım materyallerinde “krema” ifadesi kullanılamayacak. “İşlem görmüş krema” tabiri, gıdanın adı olarak yer alamayacak. Bu tür ürünlerde, gıdanın adı ürünün özelliğine uygun biçimde belirtilecek.

ETİKETTEKİ BİLGİLER ZORUNLU HALE GELDİ

Çeşnili kremalarda kullanılan çeşni maddesi ve oranı, ürünün adı ile birlikte ana görüş alanında yer alacak. Fermente ya da ekşi krema ile asitlendirilmiş krema üretiminde enzim kullanılması durumunda bu bilgi, bileşen listesinde ya da hemen altında belirtilecek.

Kullanılan sütün tek bir türe ait olması halinde bu bilgi ürün adının yanında yer alacak. Bu durumda hayvan türlerinin görselleri etikette bulunabilecek. Ancak birden fazla hayvan türüne ait sütlerin veya kremaların karıştırılması durumunda yalnızca yazılı ifade kullanılacak; görsellere yer verilmeyecek.

YAZI BOYU STANDARTLARI DA BELİRLENDİ

Sürülebilir kremaların etiketlerinde ürün adı, en az 3 milimetre yüksekliğinde harflerle yazılacak. Tebliğin yayımı tarihinden önce üretim yapan firmalar, 31 Aralık 2025’e kadar yeni düzenlemelere uyum sağlamak zorunda olacak. Bu tarihten önce üretilen ürünler, raf ömrü dolana kadar piyasada kalabilecek.