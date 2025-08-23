Ekrem İmamoğlu ve CHP haberleri yapan bir sosyal hesabı tarafından 19 Ağustos’ta yapılan bir paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu’na ait olduğu iddia edilen “CHP, halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşıyor” ifadesi yer aldı. Paylaşım, gazeteci Uğur Dündar tarafından da alıntılanarak “Demek ki CHP doğru yolda!” yorumuyla yeniden paylaşıldı.

KILIÇDAROĞLU: “BUNLAR ASILSIZ DEDİKODU”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, söz konusu ifadeyi kesin bir dille reddetti. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz, hayatın ve siyasetin her alanında derin krizlerle boğuşurken, benimle ilgili asılsız dedikodular üretmek; halkın gerçek sorunlarını unutturmak ve dikkatleri başka tarafa çekmek doğru değildir.”

“SÖYLEMEDİĞİM BİR CÜMLEYİ İFTİRA KAMPANYASINA DÖNÜŞTÜRENLER VAR”

Açıklamasında, bazı gazetecileri tenzih ederek meslek onuruna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, ‘Demek ki CHP doğru yolda!’ diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir.”

“BASINA KONUŞAN BİR YAKINIM YOKTUR”

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi adına açıklama yaptığı öne sürülen kişilere ilişkin de uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Ülke gündemi ve siyaset üzerine basın mensuplarına iletilmesi için konuştuğum bir yakınım olmadığı gibi, öyle bir üslubum da yoktur.”

“SADECE KENDİ PAYLAŞIMLARIMA VE RÖPORTAJLARIMA İTİBAR EDİN”

Açıklamasının sonunda kamuoyuna çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, kendi adına yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:

“Yaptığım paylaşımlar ve verdiğim röportajlar dışında benimle ilgili söylentilere lütfen itibar etmeyin.”