Halit Yukay, 4 Ağustos saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait “Graywolf” isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün iletişim sağlanamaması üzerine yakınları durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. 5 Ağustos’ta Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halindeki ticari bir gemiden, deniz yüzeyinde yarı batık tekne parçaları görüldüğü ihbar edildi.

SAHİL GÜVENLİK GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATTI

Verilen koordinata yönelen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışmalarını başlattı. Dalış yapılan yarı batık teknedeki motor seri numarasının Yukay’ın teknesiyle eşleştiği belirlendi. Su altı görüntülerinde teknenin ciddi şekilde parçalandığı tespit edildi.

CANSIZ BEDEN 68 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Arama çalışmalarının 19’uncu gününde Halit Yukay’ın cansız bedeni, kaza bölgesi olarak değerlendirilen noktada 68 metre derinlikte bulundu. Cenazenin yeri yanal tarama cihazı ile tespit edildi, ROV cihazıyla görüntüler teyit edildi. Çanakkale, Samsun, Yalova ve İzmir’den gelen kurbağa adamlar çıkarma işlemlerini sürdürdü.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Parçalanmış tekne, Ekinlik Adası’na çekilip vinçle karaya çıkarıldı. Bursa, Çanakkale ve Samsun Emniyet Müdürlüklerine bağlı deniz limanı ekipleri, Paşalimanı Adası açıklarında kayalıklara vurmuş halde bulunan tekne parçalarını bilirkişi incelemesine gönderdi.

KURU YÜK GEMİSİ KAPTANI TUTUKLANDI

Kazada Halit Yukay’ın teknesine çarptığı iddia edilen Arel 7 isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), ilk olarak yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası İstanbul’da tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

GEMİDEKİ SÜRTME İZLERİ DELİL DOSYASINA GİRDİ

Soruşturma kapsamında Arel 7’nin 3 Ağustos’ta Çanakkale’de çekilen görüntüsünde hasar görülmediği, 5 Ağustos’ta İzmit’te çekilen görüntüsünde ise geminin ön tarafında belirgin iz ve darbeler bulunduğu kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde kaptan ve mürettebatın limana yanaştıktan sonra geminin baş kısmını kontrol ettikleri görüldü.

KAPTANIN İFADESİ: “BİR SARSINTI HİSSETTİM, TAHTA PARÇASI SANDIM”

Mahkemede ifade veren kaptan C.T. şunları söyledi:

"Marmara Adası’nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim. Önümde iki parça gördüm, tahta parçası sandım. Ortasından geçtim, ilerledikten sonra gemiyle döndüm. Can simidi gördüm. İçim rahat etmedi ama bir şey anlamayınca yoluma devam ettim."

BOYA KALINTILARI EŞLEŞTİ

Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderilen boya örneklerinin incelemesinde, Halit Yukay’ın teknesindeki izlerle Arel 7’nin önündeki sürtme izlerinin boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi. Bu sonuç soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.