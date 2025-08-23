Sekizinci dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine, Memur-Sen Hakem Kurulu'na üye göndereceğini açıkladı. Daha önce kurul sürecine katılmayacağını duyuran konfederasyon, kararından geri adım attı.

GÖRÜŞMELER TIKANDI, GÖZLER HAKEM KURULU'NDA

1 Ağustos’ta başlayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren süreçte, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında uzlaşı sağlanamadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nihai kararın Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından verileceğini açıkladı.

MEMUR-SEN'DEN GERİ ADIM

İlk aşamada Hakem Kurulu'na başvurmama kararı alan Memur-Sen, kararını değiştirerek kurula üye göndereceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, kamu işvereninin tutumu nedeniyle görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığı, buna rağmen 58 madde üzerinde uzlaşı sağlandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakem Kurulu'na başvurmamamıza rağmen kamu işveren tarafı süreci başlattı. Bu süreçte bazı kesimlerce, Hakem'e üye göndermeyerek sürecin TBMM'ye taşınması gerektiği ileri sürüldü. Ancak biz, bu durumda uzlaşılan 58 maddenin yok sayılmasının kamu görevlilerinin aleyhine olacağı kanaatine vardık."

"MECLİS’E GİDERSE AKIBETİ BELİRSİZ OLUR"

Memur-Sen, uzlaşı sağlanan maddelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gitmesi durumunda neticenin öngörülemeyeceğini savundu. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Şube müdürlerinden mühendislere, şeflerden uzmanlara kadar birçok unvan için gelir kalemleri içeren 58 madde mevcut. Bu maddelerin Meclis’te aynen kabul edilip edilmeyeceği belirsizdir. Neyin ne kadar verileceği belli değildir."

"SORUMLULUK MAKAMINDAKİ YETKİLİ SENDİKAYIZ"

Açıklamada, sendikal sorumluluk vurgusu yapıldı. Memur-Sen, sendikal süreci duygusal değil, akılcı şekilde yönettiklerini belirtti. Şu ifadeler kullanıldı:

"Biz, sorumluluk makamında oturan yetkili sendikayız. Mutabakata varılan 58 maddeyi kazanıma dönüştürmek için Hakem Kurulu’nda mücadele veriyoruz. Bize, Hakem'e üye göndermeyin diyenler, bizim taşıdığımız sorumluluğu taşımayanlardır."

"KİMSE SENDİKACILIĞI ÖĞRETMEYE KALKMASIN"

Memur-Sen, kamu görevlilerinin haklarını her koşulda savunacaklarını vurguladı. Bazı kesimlerin sendikal yönlendirmelerine tepki gösterilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Meselenin boyutlarını bilinçli şekilde görmezden gelen kesimlerin yönlendirmelerini dikkate almayacak kadar sendikal tecrübe ve birikime sahibiz. Kimse bize sendikacılığı öğretmeye kalkmasın."

HAKEM KURULU'NUN YAPISI

Hakem Kurulu 11 üyeden oluşuyor. 6 üye Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Kurulda 4 üye Memur-Sen, 1 üye Kamu-Sen kökenli. Ayrıca, Memur-Sen’in önerdiği akademisyenler arasından bir üye daha Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Bu yapıyla birlikte kurulda hükümetin ağırlığı dikkat çekiyor.

KARAR 5 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Hakem Kurulu’nun kararı kesin nitelikte olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak. İlk toplantıdan sonuç çıkmazken, bir sonraki toplantının ertesi gün yapılacağı belirtildi. Kurulun zam oranına ilişkin kararını en geç 5 gün içinde açıklaması bekleniyor.

HÜKÜMET VE SENDİKALARIN ZAM TEKLİFLERİ

Hükümetin son teklifi:

2026 ilk altı ay: %11

2026 ikinci altı ay: %7

2027 ilk altı ay: %4

2027 ikinci altı ay: %4

Taban aylığa 1000 TL artış

Memur-Sen’in talepleri ise:

2026 için %88,

2027 için %46 zam,

2026’da taban aylığa 10.000 TL + %10 refah payı,

2027’de taban aylığa 7.500 TL artış,

Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925 TL’ye çıkarılması,

Aylık 17.600 TL kira yardımı.

6,5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Toplu sözleşmede sağlanacak kazanımlar, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek. Sürecin sonunda 2026 ve 2027 yıllarında geçerli olacak zam oranları netleşecek.