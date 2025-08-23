Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek olan TEKNOFEST Mavi Vatan Boğaz Geçişi, yarın saat 15:30'da başlayacak. "Türk bayrağını al, gel" çağrısıyla yapılan davete karşılık veren binlerce vatandaş, Boğaz kıyılarında toplanarak bu özel ana tanıklık edecek.

GEÇİT TÖRENİ SAAT SAAT PLANLANDI

Geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayarak, Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek, Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergâhını takip edecek. Saat 17:00’de Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlanmasının ardından, geçiş Moda, Caddebostan ve Maltepe sahillerinde sona erecek.

TCG ANADOLU VE TCG SAVARONA’DA ÖZEL KONUKLAR

Bu tarihi geçişte TCG ANADOLU ve TCG Savarona, TEKNOFEST yarışmacısı gençleri, şehit çocuklarını ve sevgi evlerinde kalan çocukları ağırlayacak. Donanmanın kalbi konumundaki platformlarda misafir edilen çocuklar, unutulmaz anlar yaşayacak.

GÖKYÜZÜ VE DENİZ KIRMIZI BEYAZ OLACAK

Geçit sırasında Boğaz semaları ve suları Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza bürünecek. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla donanmaya eşlik edecek. Etkinlik, aynı zamanda basın mensupları için de geniş bir görüntü alma fırsatı sunacak.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ SÜRECEK

Boğaz geçişinin ardından heyecan, 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda sürecek. Etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında gençler hünerlerini sergileyecek. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri gemi maketleri sergisi, sanal gerçeklik deneyim alanları, SAT ve SAS Komutanlığı gösterileri, Dragon Kürek Yarışı ve Gemi Tasarımı Atölyesi gibi etkinlikler teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

GENÇLERE DENİZCİLİK TARİHİYLE BULUŞMA FIRSATI

Etkinlikte düzenlenen Resim ve Makale Yarışmalarında dereceye giren gençler, TCG ANADOLU, TCG Savarona, TCG Sakarya ve TCG HIZIRREİS gibi gemileri ziyaret ederek Türk denizcilik tarihine yakından tanıklık edecek.