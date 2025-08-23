Open Rafah Hareketi öncülüğünde, Küresel Sumud Filosuna destek vermek amacıyla İstanbul Boğazı’nda bir eylem düzenlendi. Eylemde, İsrail’in Gazze’ye yönelik iki yıldır sürdürdüğü saldırılar protesto edildi.

DENİZE DEV FLAMA SERİLDİ

Etkinlik kapsamında 50 metre çapında ve 2 bin 500 metre uzunluğunda, Filistin bayrağının renklerinden oluşan özel tasarım flama İstanbul Boğazı’nda denize serildi. Açılan dev flama, deniz üzerinden ve havadan dronlarla farklı açılardan görüntülendi.

SLOGANLAR VE DUALAR

Eyleme katılan yüzlerce kişi, "Hamas'a selam, direnişe devam", "Kahrol Amerika", "Refah açılsın, Gazze yaşasın" sloganları attı. Program süresince Filistin ve Gazze için toplu dualar da edildi.

"GAZZE’YE DESTEK İÇİN BURADAYIZ"

Etkinliğe katılan Mustafa Sinan Yardım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Gazze'ye dikkat çekmek için, Gazze'deki zulme, katliama ve soykırıma dikkat çekmek için deniz insanları olarak bir araya geldik. Teknelerle denizin içinden ve karadan büyük bir flama açarak, büyük bir Gazze bayrağı açarak, bugüne kadar yapılmamış olan bu şeyi yaparak Gazze'ye destek olmak üzere buraya geldik. Karadan ve denizden Gazze nasıl muhasara altındaysa, biz de özgürlüğü için karadan ve denizden Gazze'ye desteğimizi dünyaya haykırmaya geldik."