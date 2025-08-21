Ufuk Bayraktar, dün öğle saatlerinde Beyoğlu’ndaki bir restorana giderek işletme sahibinden para talep ettiği gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İddiaya göre Bayraktar, restorana ilk olarak geçen hafta gitti ve işletme sahibine, "Buraya çökecekler biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin" dedi.

HARAÇ MİKTARINI 10 BİN LİRAYA İNDİRDİ

İlk görüşmenin ardından dün tekrar aynı restorana giden Bayraktar, bu kez talep ettiği parayı 10 bin liraya düşürdü. Ancak ikinci gelişinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak EKOL TV tarafından servis edilen görüntülerde, Bayraktar’ın işletme sahibine "Seni vuracağım" dediği görüldü.

SİNEMA KARİYERİ FİRUZAĞA KAHVESİNDE BAŞLADI

Liseyi Gürsoy Kolejinde tamamlayan Ufuk Bayraktar, üniversiteye gitmedi. Babası Cevahir Bayraktar’ın Cihangir’de işlettiği Firuzağa Kahvesi’nde çalışırken yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi. Bu dönemde Demirkubuz’un "Bekleme Odası" ve "Kader" adlı filmlerinde rol aldı.

BİRÇOK ÖDÜLLÜ YAPIMDA YER ALDI

Oyunculuk kariyerini hızla sürdüren Bayraktar, Nuri Bilge Ceylan’ın "İklimler", Semih Kaplanoğlu’nun "Yumurta", Cemal Şan’ın "Ali’nin Sekiz Günü" ve Feo Aladağ’ın "Ayrılık" filmlerinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında Show TV ve ATV’de yayımlanan Ezel dizisinde, Tuncel Kurtiz’in canlandırdığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini oynadı.

DAHA ÖNCE DE CEZA ALDI

Ufuk Bayraktar, 2018 yılında 11 yıl önce karıştığı bir olay nedeniyle ruhsatsız silah bulundurmaktan 6 aylık hapis cezası aldı. 2020 yılında ise bir kadına şişe fırlattığı ve bir gence palayla saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AİLE HAYATI

Ufuk Bayraktar, Merve Bayraktar ile evli ve Efe Cevahir adında bir oğlu bulunuyor.