İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, artan maliyetler nedeniyle okul servis ücretlerinde yüzde 50, personel taşımacılığında ise yüzde 100 zam talep ettiklerini açıkladı. Sinar, taleplerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiklerini ve kararın belediye tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Kulislerde konuşulan zam oranının kabul edilmesi halinde İstanbul’da en kısa mesafe servis ücreti 5 bin 274 TL seviyesine yükselecek.

ANKARA’DA YÜZDE 30 ZAM KABUL EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, okul servis ücretlerine yüzde 30 zam yapılmasını onayladı. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 1860 TL olan 0-3 kilometre mesafedeki aylık ücret, yeni dönemde 2418 TL olarak belirlendi.

İZMİR’DE DUYURU BEKLENİYOR

İzmir’de okul servis ücretlerine yapılacak zam oranı henüz açıklanmadı. İl genelinde yeni ücretlerin birkaç gün içinde duyurulması bekleniyor.

OKULLAR 1 EYLÜL VE 8 EYLÜL’DE AÇILIYOR

Okul öncesi ve 1. sınıflar için eğitim 1 Eylül’de başlarken, diğer sınıflar için ilk ders zili 8 Eylül’de çalacak. Servis ücretlerine ilişkin belirsizlik özellikle velilerin bütçe planlamalarında önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.