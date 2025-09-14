İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Mehmet Bozkurt, müşteki sıfatıyla ifade verdi. İfadelerde, Zincirlikuyu’daki hastane binasının 2021’de kiralanarak tadilata başlandığı ancak tüm evrakların eksiksiz olmasına rağmen belediye tarafından ruhsat onayının 2023 seçimleri sonrasına bırakıldığı belirtildi.

Bozkurt, Şişli Belediyesi’ne haraç verilmediği için ruhsatın onaylanmadığını savcılığa anlattı. Sorunun çözümü için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini, ancak İmamoğlu’nun konuyu Resul Emrah Şahan’a yönlendirdiğini aktardı.

“APTAL OLMAYIN, HASTANEYİ AÇAMAZSINIZ”

4 Nisan 2024’te belediye başkan yardımcısı olduğu belirtilen “İlker” isimli kişi tarafından Fatih Mehmet Bozkurt’a mesaj gönderildiği, ardından Adem Altıntaş ile irtibat kurulması istendiği ifade edildi. Altıntaş’ın, belediyeden alınacak yazı karşılığında kültür merkezi, çöp kamyonu gibi ihtiyaçları kapsayan 8 milyon dolarlık bütçe çıkardığını ilettiği belirtildi.

Bozkurt, hukuka aykırı bu talep üzerine yeniden İmamoğlu ile görüştüklerini, ancak çözüm alamadıklarını söyledi. Görüşmelerin ardından Adem Altıntaş’ın, “Başkana boşuna gidiyorsunuz, biraz daha zorlarsanız hastaneyi açamazsınız, aptal olmayın” dediği ifade edildi.

“4 MİLYON DOLAR BAĞIŞ, 4 MİLYON DOLAR ELDEN”

Hüseyin Bozkurt, Altıntaş ile Üsküdar’da bir ofiste görüştüklerini, burada kendisinden toplam 8 milyon dolar istendiğini, bunun 4 milyon dolarının belediyeye bağış, 4 milyon dolarının ise elden verilmesinin istendiğini belirtti. Paranın 5 Haziran 2024’te ödenerek işlemlerin tamamlandığını ve ruhsatın bir saat içinde onaylandığını söyledi. Elden verilen nakit paranın Çağlayan’daki Nurol Towers’ta teslim edildiği belirtildi.

Bozkurt, zorla verilen paraya ilişkin tüm dekont ve belgeleri savcılığa sunduklarını da beyan etti.

ŞAHAN: “NEZAKET ZİYARETİYDİ, HUKUKA AYKIRI TALEBİM OLMADI”

Resul Emrah Şahan, savcılıktaki ifadesinde iddiaları reddetti. “Kendisi hatırladığım kadarıyla nezaket ziyaretinde bulundu. Hastane olmayan bir binayı hastaneye çevirmeye çalıştılar. Ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum, ancak hukuka aykırı bir talebim olmadı” dedi.

1,5 MİLYON LİRALIK MARKET KARTI İDDİASI

Soruşturma kapsamında, İYİ Partili Koray Aydın’ın Dolapdere’deki binası için iskan izni almak amacıyla 1,5 milyon TL’lik market kartı verdiği iddiası da gündeme geldi. Adem Altıntaş, 11 Eylül 2025 tarihli ifadesinde, iskan sürecinde bu talebin gerçekleştiğini, kartların tesliminden sonra iskanın verildiğini söyledi.

Şahan, bu iddiaya ise “Koray Aydın’ın binasıyla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Neresi olduğunu dahi bilmiyorum” yanıtını verdi.