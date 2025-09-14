Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı’na katıldı. Programda, CHP'den istifa ederek AK Parti’ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci’ye parti rozeti taktı.

BURHAN: "GEÇMEK İÇİN BEKLİYORLAR"

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Gazeteci Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Burhan, Ankara’dan 3, Konya’dan 4 ve Samsun’dan 1 ilçe belediye başkanının AK Parti’ye geçmek için beklediğini ileri sürdü.

"Ankara'da 3 CHP'li ilçe belediyesi AK Parti'ye geçmek için bekliyor. 15 Eylül'deki davanın sonucu bekleniyor. Buna göre hareket edilecek. Çünkü belediye başkanları yoruldu. Hatta ben size şunu da söyleyeyim: Konya'dan 4 tane, Samsun'dan büyük bir ilçe belediyesinin AK Parti'ye geçmek için beklediğini ben biliyorum" dedi.

PARTİ DEĞİŞİMLERİNDE YENİ DÖNEM

Burhan’ın açıklamasında, CHP'deki şaibeli kongre süreci ile bazı belediye başkanlarının yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kalmasının parti içinde çözülmelere neden olduğu vurgulandı. Söz konusu iddialar, parti içindeki iç çekişmelerin ve yönetime olan güven sorunlarının etkili olduğu yönündeki yorumlara neden oldu.