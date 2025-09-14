Türkiye'nin suç örgütleri ve ağır suçlara karşı yürüttüğü mücadele kapsamında, farklı ülkelerde aranan 8 kişi, uluslararası iş birliğiyle yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Operasyonlar, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda’daki kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde yürütüldü.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANANLAR
Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 6 kişi şu ülkelerde yakalandı:
-
M.A.: E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi olan M.A., kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik suçları nedeniyle Gürcistan’da yakalandı.
-
E.S.: Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarıyla aranan E.S. de Gürcistan’da gözaltına alındı.
-
A.K.: Kasten öldürme suçundan aranan A.K., Gürcistan’da yakalanarak iade edildi.
-
İ.C.: Aynı suçtan (kasten öldürme) aranan İ.C., Azerbaycan’da yakalandı.
-
Ş.S.: Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçuyla aranan Ş.S., Almanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
-
H.K.: Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan aranan H.K., Avusturya’da gözaltına alındı.
ULUSAL DÜZEYDE ARANANLAR DA İADE EDİLDİ
Ulusal seviyede aranan 2 kişi de yurt dışından Türkiye’ye getirildi:
-
M.B.: Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmeye teşebbüs suçundan aranan M.B., Kuzey Makedonya’da yakalandı.
-
A.A.D.: Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan A.A.D., İrlanda’da gözaltına alındı.
YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA
Yetkililer, yürütülen operasyonların ilgili ülkelerle kurulan etkin iş birliği sayesinde başarıyla tamamlandığını ve şahısların adalete teslim edildiğini bildirdi.