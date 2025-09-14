CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin, il binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tekin, parti yönetimine ve bazı televizyon yayınlarına tepki göstererek, CHP’nin kurumsal kimliğini korumak adına suskun kaldıklarını söyledi.

"Görevimizin başındayız. Onun dışında hiçbir uğraşımız yok, hiçbir maksatımız yok" diyen Tekin, bazı televizyonlarda Aziz Kocaoğlu’nun yakınlarının kendisine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.

"BENİ KÜRSÜDE YUHALATTINIZ"

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert eleştirilerde bulunan Gürsel Tekin, şu ifadeleri kullandı: "Beni kürsüde yuhalattınız. Özgür Özel'e hakkımı haram ediyorum. Benim son uyarım olsun. Yoksa konuşmak zorunda kalırım."

Tekin, Özel’in bir televizyon programındaki sözlerine de tepki gösterdi. "‘Gelince kaçıyorlar’ dedi. O cümle kendisine hiç yakışmamıştır. Ben Sayın Özgür Özel’in abisiyim, yol arkadaşıyım." ifadelerini kullandı.

"FAŞİST KAFA DEDİNİZ, AK PARTİ İKTİDAR OLDU"

Parti içi tartışmalara dair değerlendirmelerde bulunan Tekin, "Sizin bu faşist kafanızdan dolayı AK Parti iktidardır" dedi. Açıklamalarına, "Benim son uyarım olsun; ama ‘Ne biliyorsanız konuşun’ derseniz, o zaman ben de konuşmak zorunda kalırım" sözleriyle devam etti.

Tekin, görev süresince hukuki çerçevede çalışacaklarını belirterek, kısa süre içerisinde görevlerini tamamlamak istediklerini söyledi.

"BİR YERE KAÇMAM; YEDİ DÜVEL BİLİR"

CHP içindeki eleştirilere rağmen görevinden çekilmeyeceğini belirten Gürsel Tekin, "Bir yere de kaçmam; yani kaçmayacağımı bütün yedi düvel bilir. Biz korkularımızı bıraktık, geldik. Diyoruz ki, görevimizi yapacağız." dedi.

Tekin, il başkanlığında yapılacak görüşmelerde, eski ilçe başkanları ve partililerle bir araya geleceklerini belirtti.

"ABLAMI AĞLATTINIZ"

Açıklamasının sonunda kişisel bir duygusunu da paylaşan Gürsel Tekin, "Benim Garip ablam sizi referans kabul edip izliyor… Ağlattınız ablamı ya." ifadelerini kullandı. Medya kuruluşlarına da seslenen Tekin, televizyonlara çıkan bazı isimlerin partiyle bağı olmadığını ve bu kişilerin çağrılmasının yanlış olduğunu dile getirdi.