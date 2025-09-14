Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak yeni haftayla birlikte batıdan gelen yağışlı hava sistemi etkili olacak. Pazartesi günü yurda giriş yapacak olan sistem, salı günü etkisini artıracak.

GÜNEYDE SICAKLIKLAR YÜKSEK

Bugün yurdun güney kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı belirtildi.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin güneybatısında kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

SALI GÜNÜ GENİŞ KAPSAMLI YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yeni haftanın ikinci günü olan salı günü, yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış görülecek. Yağışların etkisiyle sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu illeri dışında mevsim normalleri seviyelerinde seyredecek.

İL İL BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

Bugün bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle: