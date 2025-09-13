2025-2026 Süper Lig sezonunun 5. hafta karşılaşmasında, Selçuk Şahin yönetimindeki Eyüpspor ile Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı. Maçın hakemliğini Batuhan Kolak üstlendi.

GALİBİYET GOLLERİ İKİNCİ YARIDA GELDİ

Galatasaray, karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. 73. dakikada sahneye çıkan Mauro Icardi, takımını öne geçirdi. 89. dakikada ise Yunus Akgün, attığı golle skoru belirledi. Icardi, bu sezon ligdeki üçüncü golünü atarken, Yunus Akgün sezonun ilk golünü kaydetti.

LİDERLİK YOLUNDA ÖNEMLİ ADIM

Bu galibiyetle Galatasaray, ligde oynadığı beş maçın tamamını kazanarak puanını 15’e çıkardı. Eyüpspor ise 4 puanda kaldı.

TAKIMLARIN GÜNCEL PROGRAMI

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor’u ağırlayacak. Eyüpspor ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Öte yandan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde perşembe günü Eintracht Frankfurt deplasmanında sahaya çıkacak.