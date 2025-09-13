CHP'li Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi’nden iki isim hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez, parti tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

PARTİDEN İLİŞİKLERİ KESİLDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bayrampaşa Belediyesine düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Adı geçen şahısların partimiz ile ilişiği kalmamıştır. Kamuoyuna duyurulur.”

OPERASYONDA CHP'Lİ BELEDİYE HEDEFTEYDİ

Soruşturma, CHP'li Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları çerçevesinde başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.