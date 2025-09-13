Köprülerin satılacağı iddialarına yalanlama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla görülen davanın duruşmasında çekilen görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine harekete geçti.

GÖRÜNTÜ KAYDI ALINDIĞI TESPİT EDİLDİ

Başsavcılık, dün Marmara Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda yapılan yargılamada bazı kişilerin görüntü kaydı aldığını belirledi.

"SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI" SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, "ses veya görüntülerin kayda alınması" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİLERİN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Şüpheli kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve olayın ayrıntılarıyla aydınlatılması amacıyla kolluk birimlerine müzekkere yazıldığı bildirildi.

