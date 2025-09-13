Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürzel'in katılımını AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada duyurdu.

"SAFLARIMIZI GENİŞLETİYORUZ"

Erdoğan, "Saflarımızı sıklaştırıp, genişletiyoruz." dedi.

AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere partiye son dönemde dokuz yeni katılım olduğunu söyleyen Erdoğan, "Yeni yüzler ve isimlerle kadrolarımızı takviye ediyoruz." şeklinde konuştu.

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı | Erdoğan: Saflarımızı genişletiyoruz - 1Gürzel, istifa açıklamasında "Vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur." demişti.

GÜRZEL: CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Törende konuşan Gürzel, "Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim. Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Bundan sonra Beykoz'a gelecek hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği heyecanla bekliyorum." ifadesini kullanan Gürzel, "Beykoz'un hedefini büyüteceğiz." diye konuştu.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Gürzel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in geçen mart ayında görevden alınıp, uzalaştırılması sonucu başkanvekilliğine seçilmişti.

10 Mart'tan bu yana bu görevi yürüten Gürzel, tehdit edildiğini söyleyerek CHP'den istifa etmişti.

Gürzel, "Sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim." demişti.

Gürzel'le birlikte, CHP Beykoz Belediye Meclis üyeleri Uğur Gökdemir ve Murat Uzun da partilerinden istifa etmişti.

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı | Erdoğan: Saflarımızı genişletiyoruz - 2Cumhurbaşkanı Erdoğan törendeki konuşmasında güncel konulara da değindi. Erdoğan, CHP'yi eleştirip, "Sokakları terörize ederek yolsuzlukları örtebileceklerini zannediyorlar." dedi.

MUHALEFETE 3K BENZETMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada muhalefete sert eleştirilerde de bulundu.

3K benzetmesi yapan Erdoğan, "Bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar. Kavga, Kaos, Kriz." dedi.

"İnsanımızı kamplara bölüp polisimize saldırarak sokaklarımızı terörize ederek yolsuzluklarını örtebileceklerini zannediyorlar." diyen Erdoğan, "Biz bu kavganın, kaosun CHP'nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız Bay Özgür." şeklinde konuştu.

"TARİH OLUP GİTTİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bizler dava hareketiyiz. 86 milyonun kaderini, kendi kaderimiz gören bir siyasi kadroyuz. 24 yıl boyunca milletimizin menfaatlerini şahsi çıkarlarımızın hep üstünde tuttuk. Nice engelle karşılaştık, nice badireler atlattık.

Bir umutla AK Parti'nin tökezlemesini bekleyenler oldu. Ama her defasında kendileri yoruldu, oyun dışında kaldı. Siyaset sahnesinden silinmemizi umarak bize ömür biçenler çıktı. Onlar da tarih olup gittiler.

"MİLLETE HİZMET ANLAYIŞINDAN TAVİZ YOK"

İnşallah bu can, bu tende olduğu müddetçe, heyecanımızdan, ülkeye ve millete hizmet anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz. Türkiye'nin yeni ufuklara yelken açtığı bir dönemde heyecanlarımızın birleştirmemiz gerektiğinin farkındayız."

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ AK PARTİ'YE KATILDI

Teşkilatımız ne kadar güçlü olursa, ülkemize o kadar iyi hizmet veririz. Eğitim programlarımız, teşkilatımızın beraberliğine çok ciddi katkılar yapıyor. Bir taraftan teşkilat mensuplarımızı bilgi, beceri, tecrübe ve birlikte çalışma kültürü noktasında geliştirirken, diğer taraftan da yeni yüzler ve isimlerle kadrolarımızı takviye ediyoruz.

Saflarımızı sıklaştırmakla kalmıyor, daha da genişletiyoruz. Partimizin 24'üncü kuruluş yıldönümünde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu dokuz yeni isim aramıza katıldı. MKYK toplantımızda Konya Seydişehir ile Emirgazi belediye başkanlarımıza rozetlerini taktım.

Bugün de Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz.

"MUHALEFET ABANDONE OLDU"

Bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar. Kavga, Kaos, Kriz.

Akıllarınca mahkemeler ve siyaset üzerine baskı kurmaya çalışıyorlar, onu bile ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar.

İnsanımızı kamplara bölüp polisimize saldırarak sokaklarımızı terörize ederek yolsuzluklarını örtebileceklerini zannediyorlar.

"MANAVGAT'TAKİ GÖRÜNTÜLERE NE DİYECEK?"

Dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni bir görüntü daha yayınladı. Tıpkı önceki gibi bunda da avrolar, dolarlar başrolde. Beyefendi bu görüntüye ne diyecek?

Mahkemeye başvuranlar, şikayet edilenler, 'Parayla oyumu değiştirdim.', 'Rüşvet aldım, verdim.' diyenler CHP'li, velhasıl tarafların tamamı CHP'li.

Biz bu kavganın, kaosun CHP'nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız Bay Özgür."