Kırıkkale'de AK Parti'li Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'icbar yoluyla irtikap' soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

SORUŞTURMADA 5 TUTUKLAMA, 3 SERBEST

Yahşihan Belediyesi’ne yönelik Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Eylül'de başlatılan soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Ahmet Sungur’un yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer tutuklandı.

Gözaltına alınan belediye çalışanlarından Y.N.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli M.S. ile S.G.Ç. hakkında da serbest bırakılma kararı verildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Sungur'un görevine geçici olarak son verildiği duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 'irtikap' suçu ile tutuklanması üzerine geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır."

AHMET SUNGUR’UN ÖZGEÇMİŞİ

1971 yılında Kırıkkale'de doğan Ahmet Sungur, ilk ve orta eğitimini Yahşihan’da, lise eğitimini Kırıkkale’de tamamladı. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu olan Sungur, 1989 yılında Yahşihan Belediyesi’nde memur olarak göreve başladı. Ardından Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak çalıştı.

Sungur, 2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı olarak seçildi.