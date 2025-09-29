İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'deki gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin artış gösterdiğini duyurdu. Yerlikaya, 8 Aralık 2024'te Esad rejiminin muhalif güçlerin saldırısı sırasında çökmesinin ardından, Türkiye'den Suriye’ye gönüllü dönüşlerin hız kazandığını belirtti.

"509 BİN 387 SURİYELİ GERİ DÖNDÜ"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı."

Verilen bilgiye göre, 8 Aralık 2024’ten itibaren 509 bin 387 Suriyeli ülkelerine döndü. 2016 yılından bu yana gönüllü olarak geri dönenlerin sayısı ise toplam 1 milyon 249 bin 390 kişi oldu.

"GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ MODELİ DÜNYAYA ÖRNEK"

Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğünü belirterek, "Tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktayız" dedi.

ADANA SARICAM MERKEZİ ÖNE ÇIKIYOR

Suriyelilerin gönüllü geri dönüş işlemlerini gerçekleştirdiği önemli merkezlerden biri olarak Adana Sarıçam Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi gösterildi. Bu merkezde, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda işlemler yürütülüyor. Bakan Yerlikaya, sürecin büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü belirtti.